انتشال 5 جثث لمهاجرين ونجاة 20 آخرين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس

أعلن متحدث في محكمة صفاقس، اليوم ، انتشال خمس جثث لمهاجرين غرقى، فيما جرى إنقاذ 20 آخرين قبالة سواحل المدينة.

وأوضح المتحدث فوزي المصمودي، لوكالة الأنباء الألمانية، أن القارب المنكوب غرق قبالة سواحل منطقة اللواتة، حيث لا يزال ما بين أربعة أو خمسة مهاجرين في عداد المفقودين، وينحدر كل من كانوا على متن القارب من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتعد هذه أحدث عملية غرق لموجات الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل التونسية.

وخلال يومين بين الرابع والسادس من الشهر الجاري، ضبطت وحدات الحرس البحري 442 مهاجرا من بينهم 368 مهاجرا من دول افريقيا جنوب الصحراء والباقون من تونس، بحسب المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي.

وكان عام 2022 قد شهد موجات هجرة قياسية تحت وطأة الأزمة الاقتصادية في البلاد حيث شق أكثر من 18 ألف تونسي طريقهم عبر البحر إلى السواحل الإيطالية، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة.