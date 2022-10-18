ولي العهد الكويتي يفتتح دورة انعقاد مجلس الأمة

افتتح ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الكويتي. وصدر مرسوم دعوة مجلس الأمة للنعقاد في التاسع من أكتوبر الجاري، وسبقه إجراء الانتخابات في 29 سبتمبر الماضي.