أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأربعاء، القضاء على خمسة عناصر من تنظيم "داعش" بضربات جوية في محافظة نينوى. وقالت الخلية في بيان إن قيادة القوة الجوية نفذت الغارات فجر الأربعاء، بواسطة طائرات "إف-16"، إذ استهدفت هذه العناصر داخل أحد الكهوف في صحراء الحضر جنوب نينوى.