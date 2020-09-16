نشوب حريق هائل في ميناء أنكونا الإيطالي

اندلع فجر اليوم الأربعاء في ميناء أنكونا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي حريق هائل، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية جراءه وأكدت إدارة إخماد الحرائق المحلية أن 16 فريق إطفاء هرعت إلى التعامل مع الحريق الذي اندلع في الساعة 00.30 من الليلة الماضية تقريبا وطال عدة مستودعات في الميناء وأسفر الحريق عن تعليق أنشطة مدارس وجامعات ومتنزهات المدينة، فيما طالبت السلطات المحلية السكان بالامتناع عن فتح النوافذ.