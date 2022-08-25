قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين لإحياء أحد الأعياد اليهودية

تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين واليهود، بحجة الأعياد اليهودية. ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فقد أكدت الأوقاف الإسلامية في الخليل، بأن سلطات الاحتلال أبلغتهم إغلاق الحرم الخميس، بحجة إحياء ما يسمى عيد أول أيلول.