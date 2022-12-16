 انفجار سيارة في ديار بكر يخلّف 8 إصابات في صفوف الشرطة التركية

أدى انفجار سيارة مفخخة في ديار بكر جنوب شرق تركيا إلى إصابة 8 أشخاص في صفوف الشرطة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب قناة "سي.إن.إن ترك"، فإن ثمانية من أفراد الشرطة التركية أصيبوا اليوم الجمعة.

ووضعت قنبلة مزروعة في سيارة على جانب الطريق، وانفجرت أثناء مرور حافلة الشرطة، بإقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد.