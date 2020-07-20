تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إحراق "قطة" بسكب مادة مشتعلة، ثم إضرام النار فيها حتى ماتت وأنشأ مغردون عبر تويتر "هاشتاق" بعنوان "#معذب_القطط"، طالبوا فيه بالقبض على الجاني ومحاسبته