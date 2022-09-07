عشرات المستوطنين يقتحمون مجدداً المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.