قتيلان في تحطم مروحية عسكرية في جنوب الولايات المتّحدة

أعلنت السلطات الأميركية أنّ مروحية عسكرية من نوع «بلاك هوك»، تحطّمت الأربعاء، قرب طريق سريع في ولاية آلاباما في جنوب البلاد، ممّا أسفر عن مقتل عسكريين كانا على متنها.وقال الحرس الوطني في ولاية تينيسي في بيان، إنّ مروحية تابعة له كانت في رحلة تدريبية حين تحطّمت عصر الأربعاء قرب مدينة هانتسفيل في ولاية آلاباما المجاورة لتينيسي.وأضاف أنّ المروحية كان على متنها شخصان هما عسكريان في الحرس الوطني وقد لقيا مصرعهما في الحادث.وأكّد البيان أنّ الحادث لم يسفر عن إصابات أخرى على الأرض.