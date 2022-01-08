قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة شبان فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين و بلدة بدو شمال غرب القدس وقالت مصادر محلية في جنين إن قوات الاحتلال اعتقلت من محافظة جنين الشبان هم: أحمد يوسف أبو بكر وسميح نصر سميح أبو بكر ورشدي جواد الشيخ علي أثناء تواجدهم في منطقة "مريحة"، واقتادتهم إلى معسكر "دوتان" وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فؤاد منصور، وعلي أبو عيد، خلال مواجهات اندلعت عقب مسيرة إسناد للأسير ناصر أبو حميد في بلدة بدو شمال غرب القدس.