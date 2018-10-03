ليفربول يَحلُ ضيفًا على نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ليفربول الإنكليزي ضيفًا على منافسه فريق نابولي الايطالي، في المباراة المقرر لها أن تقام، الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يقود فريق ليفربول الإنكليزي المحترف الدولي المصري محمد صلاح، حيث سيتواجد في التشكيلة الأساسية للمباراة.

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق فوزه الثاني بدور المجموعات للابتعاد بصدارة المجموعة الثالثة بعيدًا عن منافسيه نابولي وباريس سان غيرمان، وذلك بعدما كان قد حقق فوزه الأول على حساب الفريق الباريسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت عل ملعب أنفيلد في انجلترا.

وتعرض فريق نابولي الايطالي للهزيمة في منافسات الدوري الإيطالي المحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام غريمه يوفنتوس.