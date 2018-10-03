ليفربول يَحلُ ضيفًا على نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ليفربول الإنكليزي ضيفًا على منافسه فريق نابولي الايطالي، في المباراة المقرر لها أن تقام، الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يقود فريق ليفربول الإنكليزي المحترف الدولي المصري محمد صلاح، حيث سيتواجد في التشكيلة الأساسية للمباراة.
ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق فوزه الثاني بدور المجموعات للابتعاد بصدارة المجموعة الثالثة بعيدًا عن منافسيه نابولي وباريس سان غيرمان، وذلك بعدما كان قد حقق فوزه الأول على حساب الفريق الباريسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت عل ملعب أنفيلد في انجلترا.
وتعرض فريق نابولي الايطالي للهزيمة في منافسات الدوري الإيطالي المحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام غريمه يوفنتوس.
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يمكننا التنبؤ بما سترتديه ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، بعد حضورها عرض أزياء مصممها المفضل "جيفنشي" الذي قدم أحدث مجموعاته في أسبوع الموضة في باريس. وقدمت كلير وايت كيلر، رئيسة دار أزياء "جيفنشي"، وهي المرأة التي صممت فستان زفاف دوقة ساسيكس، مجموعة من التصميمات الفاخرة والمستوحاة من الثمانينات، في باريس يوم الأحد , واختارت ميغان (37 عامًا) العديد من تصاميم جيفنشي خلال سنتها الأولى كدوقة ، وكانت مجموعة صيف وربيع 2019 الجديدة أكثر من مجرد تلميح عن تألق ماركل من فستان سهرة أسود إلى ثوب سهرة أخضر براق. وحظيت المجموعة الجديدة بإشادة واسعة من قبل المطلعين على الموضة ، حيث أعلنت مجلة "Fashionista" أن المجموعة الجديدة "متطورة وأنيقة وفاخرة" , ووصف تايلر ماكول ، الخبير في الموضة، التصاميم بأنها "مثيرة" في الوقت الذي أثنى فيه على السروال القصير والفساتين المسائية. وكانت معظم
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