إصابة 4 أشخاص من أفراد الشرطة جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد

أفادت قناة "GEO-TV" بجرح 4 أشخاص من أفراد الشرطة جراء انفجار سيارة مفخخة وقع اليوم الجمعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقالت القناة: "أصيب 4 أشخاص من أفراد الشرطة بجروح، اليوم الجمعة، بعد تقرير عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منطقة "I-10" بإسلام أباد".

من جهتها أشارت مصادر في الشرطة المحلية إلى أن الانفجار هز بعد أن أوقفت الشرطة السيارة لتفتيشها.

وأضافت قناة "Dawn" أن الشرطة أكدت التقارير حول وقوع الانفجار بالقرب من عيادة طبية في منطقة "I-10" للمدينة.