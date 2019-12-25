ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد الفريق قايد صالح.

وتم نقل، جثمان الراحل الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، إلى قصر الشعب، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.



ويجدر الذكر أن رئيس الجمهورية، قدم أمس الاثنين، تعازيه الخالصة، لعائلة الفريق احمد قايد صالح.



وقال عبد المجيد تبون، إن الجزائر فقدت أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة وفيا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام.



وأضاف تبون، أن وفاة الفريق قايد صالح، تعتبر فاجعة أليمة قاسية، أن تودع الجزائر في هذا الوقت بالذات.



وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن رئيس الأركان صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد.