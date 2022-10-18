6 ضحايا في سقوط طائرة هليكوبتر في شمال الهند
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6 ضحايا في سقوط طائرة هليكوبتر في شمال الهند

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العرب اليوم - 6 ضحايا في سقوط طائرة هليكوبتر في شمال الهند

6 ضحايا في سقوط طائرة هليكوبتر في شمال الهند
نيودلهي - العرب اليوم

قال مسؤول هندي ، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة هليكوبتر تقل زواراً دينيين في كيدارناث بشمال الهند، الثلاثاء.

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6 ضحايا في سقوط طائرة هليكوبتر في شمال الهند 6 ضحايا في سقوط طائرة هليكوبتر في شمال الهند



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