توقيف فلسطيني بتهمه محاولة تنفيذ عمليه طعن في الضفة الغربية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا بحجة محاولة تنفيذه عملية طعن في منطقة بيت عينون بشمال الخليل في الضفة الغربية.وقالت الشرطة، اليوم الاثنين، إن الشاب حاول طعن شرطي إسرائيلي قرب مفرق بيت عينون.