ليبرمان يؤكد الـ 48 ساعة القادمة ستكون حاسمة لفهم ما إذا كان لدينا حكومة وحدة، نأمل أن نتمكن حتى الساعة 12 مساء الأربعاء من الإعلان عن تشكيل حكومة.