لافروف يؤكد أن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا
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لافروف يؤكد أن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا

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العرب اليوم - لافروف يؤكد أن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
موسكو - العرب اليوم

لافروف يؤكد أن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

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لافروف يؤكد أن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا لافروف يؤكد أن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا



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اكتشفي إطلالات "كيت ميدلتون" الأكثر إثارة للجدل

لندن - كاتيا حداد

قبل انضمامها إلى العائلة الملكية البريطانية اختبرت كيت ميدلتون أشهر اتجاهات التسعينات وبداية الألفية الثانية من بطلون الجينز ذي الخصر المنخفض إلى توبات بحمالات السباغيتي خلال دراستها في الجامعة كما ارتدت أحذية الكروس في ظل أخضر النيون. ولكن منذ أن أصبحت عضوة رسمية في العائلة الملكية في عام 2011، أصبحت إطلالاتها تقتصر على بدلات التنورة وربطات الرأس، في الواقع، هناك العديد من الاتجاهات التي كانت تعشق ارتداءها لكن بسبب القواعد الصارمة التي فرضت عليها كعضوة ملكية تخلت عنها إلى الأبد. ومع ذلك، هناك بعض اللحظات المثيرة للجدل التي تجاهلت فيها الدوقة قواعد الموضة الملكية على الرغم من التزامها الدائم بالبروتوكول الملكي، إلا أن بعض إطلالاتها أثارت الكثير من الضجة على الإنترنت، تعرفي عليها: مؤخرا لاحظنا عودة صنادل الودجز إلى ساحة ...المزيد

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