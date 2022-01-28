مصدر عسكري يؤكد كييف تنشر ناقلات جند مدرعة بريطانية الصنع في دونباس
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مصدر عسكري يؤكد كييف تنشر ناقلات جند مدرعة بريطانية الصنع في دونباس

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العرب اليوم - مصدر عسكري يؤكد كييف تنشر ناقلات جند مدرعة بريطانية الصنع في دونباس

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كييف - العرب اليوم

قال يان ليشتشينكو قائد القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك غير المعترف بها، إن قواته تسجل نقل الجيش الأوكراني إلى خط التماس في دونباس أسلحة ومعدات عسكرية غربية الصنع وذكر ليشتشينكو، تم رصد ناقلات جنود مدرعة بريطانية الصنع بين هذه المعدات الحربية وأضاف: "بالإضافة إلى منظومات الصواريخ المضادة للدبابات من طراز NLAW وبنادق القنص من نوع Barrett، هناك قاذفات القنابل اليدوية الفرنسية من طراز APILAS . كذلك شاهدنا وصول مركبات القتال المدرعة البريطانية الصنع Saxon إلى منطقة العملية العسكرية الأوكرانية في دونباس" وأوضح ليشتشينكو أن أوكرانيا استلمت ناقلات الجنود المدرعة البريطانية من طراز Saxon، التي تم إنتاجها في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، في المرحلة الأولى من النزاع في دونباس.

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مصدر عسكري يؤكد كييف تنشر ناقلات جند مدرعة بريطانية الصنع في دونباس مصدر عسكري يؤكد كييف تنشر ناقلات جند مدرعة بريطانية الصنع في دونباس



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