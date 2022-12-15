مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في لبنان

أعلنت قوات الدفاع الأيرلندية، اليوم الخميس، أن جنديًا أيرلنديًا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتل في لبنان في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وأضافت أيرلندا، أن قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين تابعين لقوات حفظ السلام في لبنان تقل ثمانية جنود كانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.