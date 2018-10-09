الواشنطون بوست تنشر اول صوره لجمال خاشقجي وهو يهم بدخول القنصليه السعوديه

نشرت صحيفه الواشنطون بوست الاميركية والتي كان يكتب فيها جمال خاشقجي اول صوره له وهو يهم بدخول مبني القتصليه السعوديه في اسطنبول وحسب الصورة المنشورة التي التقطتها كاميرا خارج المبنى، فقد هم خاشقجي — الذي كان يرتدي بدلة سواء — بالدخول لمبنى القنصلية السعودية عند الساعة الواحدة ظهرا و14 دقيقة، فيما شخص واقفا أمام الباب لم تحدد هويته.

وقالت الصحيفة إنها "حصلت على الصورة من شخص مقرب من التحقيق من دون إبداء مزيد من المعلومات".

وأوردت أن الشرطة التركية استجوبت، أمس الاثنين، للمرة الثانية — منذ بداية القضية — خطيبة الصحفي السعودي خديجة جنكيز التي قالت إن المحققين أخذوا بعضا من ملابسه وأغراضه الشخصية لإجراء اختبارات الحمض النووي عليها.

وأكدت خديجة جنكيز للشرطة، في الاستجواب الأول — حيث قدمت لها صورة يظهر فيها شخص يهم بالدخول لمبنى القنصلية — أن خطيبها هو من يظهر في الصورة التي التقطتها الكاميرا، وفقا للصحيفة.

وفي مقابلة مع الصحيفة الأمريكية، كشفت خطيبة خاشقجي أنه كان متوجسا من الذهاب إلى القنصلية قبل أسبوع، وقال لها: "لربما سيكون من الأفضل عدم الذهاب"، وأضافت أنه "كان قلقا من أن شيئا ما قد يحدث، لكنه غير رأيه لاحقا وقرر الذهاب".

وقالت الصحيفة أيضا، إن "المسؤولين السعوديين في القنصلية رفضوا طلبها إجراء استجواب معهم بخصوص الموضوع".