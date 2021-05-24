التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي وشيك بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر
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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي "وشيك" بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر

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العرب اليوم - التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي "وشيك" بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي "وشيك" بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر
الرياض - العرب اليوم

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، بأن "التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة، أحبط هجوما حوثيا وشيكا بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر".وقال التحالف العربي: "استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، لافتا إلى أن "المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة".

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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي وشيك بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي وشيك بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر



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