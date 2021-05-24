أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، بأن "التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة، أحبط هجوما حوثيا وشيكا بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر".وقال التحالف العربي: "استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، لافتا إلى أن "المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة".