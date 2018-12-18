الحبس الاحتياطي لأحد أقرباء منفذ اعتداء ستراسبورغ بتهمة التآمر

وجه القضاء الفرنسي تهمة التآمر لأحد أقرباء شريف شيكات منفذ اعتداء ستراسبورغ. ويشتبه في أن هذا الشخص البالغ 37 عاما قد زود شيكات بالمسدس الذي استخدمه لتنفيذ الاعتداء الدامي الذي تبناه لاحقا تنظيم "داعش".

أوقفت الشرطة الفرنسية أحد أقرباء شريف شيكات منفذ اعتداء ستراسبورغ، ووجهت إليه تهمة التآمر في الهجوم، وفق ما أعلن مصدر قضائي الاثنين، وأوضح المصدر إن المتهم البالغ من العمر 37 عاما أوقف الخميس بشبهة تزويد شريف شيكات بالمسدس الذي استخدمه لتنفيذ هجومه الذي أوقع خمسة قتلى و11 جريحا وتبناه تنظيم "داعش" الجهادي.

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و تابع أن الموقوف مثل أمام قاضي تحقيق وجه إليه تهمة "الاشتراك في عصبة أشرار إرهابية إجرامية" و"الحصول على أسلحة من الفئة باء وحيازتها ونقلها من قبل شخصين على الأقل في ما يتصل بمشروع إرهابي". وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق قرر حبس المتهم احتياطيا نزولا عند طلب النيابة العامة.

ويشار أنه منذ أفرغ شيكات رصاصات مسدسه ليل 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري في ثالث هجوم جهادي تتعرض له فرنسا هذا العام انصبت اهتمامات المحققين على كشف ما إذا كان المهاجم قد حصل على مساعدة من أشخاص تآمروا معه للتخطيط للهجوم وتنفيذه أو ساعدوه لاحقا في فراره الذي استمر يومين وانتهى بمقتله برصاص الشرطة.

كما اعتقلت السلطات الاثنين على ذمة التحقيق شخصين آخرين بشبهة تورطهما كذلك في تزويد شيكات بالسلاح.

ويذكر أنه مساء الثلاثاء شن شيكات (29 عاما) هجوما جهاديا ضد مارة في سوق ميلادية في ستراسبورغ مسلحا بمسدس وبسكين، في هجوم أوقع خمسة قتلى و11 جريحا لا يزال العديد منهم في حال حرجة.

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