أوكرانيا تعلن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في دونباس

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، عن تعرض مواقعها لـ 39 عملية إطلاق نار في منطقة دونباس شرق البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، أن النيران فتحت باتجاه مواقعها من أسلحة عربات مدرعة ومدافع رشاشة عيار ثقيل وأسلحة خفيفة، وفي بعض الاتجاهات تم استخدام مواقع هاون عيار 80 ملم و 120 ملم وأنظمة مدفعية عيار 122ملم.
وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، قد أعلن في 30 أبريل الماضي، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، التي استمرت أكثر من أربع سنوات
وتغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.
يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد. و وفقًا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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