الحرس الثوري الإيراني يستهدف إقليم كردستان العراق

أفادت وسائل إعلامية إيرانية غير رسمية، بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف مناطق في اقليم كردستان العراق توجد فيها مراكز للجماعات المعارضة المسلحة الكردية التي تنشط ضد إيران وأفادت وكالة أنباء "فارس" بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف "جماعات إرهابية" في إقليم كردستان العراق بضربات صاروخية وطائرات مسيرة وحسب المعلومات فإن القصف استهدف مواقع تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية في كويسنجق.