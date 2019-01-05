برلين تؤكد تسرب مواد كيميائية من سفينة الشحن المنكوبة في بحر الشمال
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برلين تؤكد تسرب مواد كيميائية من سفينة الشحن المنكوبة في بحر الشمال

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العرب اليوم - برلين تؤكد تسرب مواد كيميائية من سفينة الشحن المنكوبة في بحر الشمال

سقوط حاويات من سفينة شحن تابعة لشركة Zoe
برلين - العرب اليوم

أكدت السلطات الألمانية سقوط حاويات من سفينة شحن تابعة لشركة Zoe، وتحتوي على مواد كيميائية في بحر الشمال، مشيرة إلى خطر هذه المواد إذا ما حملها الموج إلى الشواطئ.

وقالت الطوارئ الألمانية، إن الحاويات تحتوي 7.7 طن من مادة بيروكسيد البنزويل و1.5 طن من بطاريات الليثيوم الأيونية.

وشددت الهيئة على ضرورة عدم الاقتراب من هذه الحاويات لأكثر من 50 مترا في حال اكتشافها.

وأضافت الطوارئ الألمانية، أن إحدى الحاويات تحتوي على 280 عبوة بمادة بيروكسيد البنزويل التي تستخدم كمادة معقمة وفي الصناعات الدوائية، وأخرى تحتوي على 457 صندوقا معبّأ ببطاريات الليثيوم الأيونية.

وأكدت أنه إذا تحللت العبوات في مياه البحر، سيترسب البنزويل بيروكسيد في قاع البحر، وسيكون تهديده محدودا جدا للكائنات البحرية، ولكن في حال وصلت هذه المادة إلى الشاطئ ستشكل خطورة كبيرة.

وكانت سفينة Zoe التي ترفع علم بنما تبحر من أنتويرب البلجيكية إلى بريمرهافن في ألمانيا، عندما ضربتها عاصفة بحرية في الثاني من يناير الحالي مما تسبب بسقوط حوالي 270 حاوية في بحر الشمال، حملت الأمواج بعضها إلى الساحل الهولندي.

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برلين تؤكد تسرب مواد كيميائية من سفينة الشحن المنكوبة في بحر الشمال برلين تؤكد تسرب مواد كيميائية من سفينة الشحن المنكوبة في بحر الشمال



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برلين تؤكد تسرب مواد كيميائية من سفينة الشحن المنكوبة في بحر الشمال برلين تؤكد تسرب مواد كيميائية من سفينة الشحن المنكوبة في بحر الشمال



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