مقتل وإصابة 13 جندياً يمنياً إثر مواجهات مع «الحوثيين»

سقط 13 جنديا يمنياً بين قتيل وجريح، مساء أمس السبت، إثر تجدد القتال بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مواجهات عنيفة دارت مساء السبت بين قوات محور سبأ التابعة لألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية، وجماعة "الحوثيين" غرب مديرية حريب جنوبي مأرب.

وذكر المصدر أن المواجهات التي استمرت 4 ساعات تخللها قصف مدفعي متبادل، وأسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة 9 في صفوف الجيش، فيما سقط قتلى وجرحى آخرون من جانب "الحوثيين".