البيت الأبيض يؤكد ترامب يستقبل نظيره الكوري الجنوبي في 11 نيسان

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في البيت الأبيض يوم 11 نيسان/ أبريل، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بكوريا الشمالية والقضايا الثنائية.

وقال البيت الأبيض في بيان نشر اليوم الجمعة: "سيستقبل الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي أون والسيدة الأولى كيم جونغ سوك في البيت الأبيض في 11 أبريل".

وأضاف البيان: "سيناقش الرئيس ترامب والرئيس مون التطورات الأخيرة حول جمهورية كوريا الشمالية والقضايا الثنائية".