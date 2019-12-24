محتجون عراقيون يغلقون عددا من الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية
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محتجون عراقيون يغلقون عددا من الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية

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العرب اليوم - محتجون عراقيون يغلقون عددا من الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية

بغداد العراقية
بغداد - العرب اليوم
محتجون عراقيون يغلقون عددا من الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية  
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محتجون عراقيون يغلقون عددا من الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية محتجون عراقيون يغلقون عددا من الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية



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