مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين بالضفة
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مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين بالضفة

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العرب اليوم - مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين بالضفة

الجيش الإسرائيلي
القدس المحتلة - العرب اليوم

ذكرت تقارير إعلامية، الخميس، أن قوة من الجيش الإسرائيلي قتلت شابا فلسطينيا في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن الشاب يزن منذر أبو طبيخ البالغ من العمر 19 عاما قد قضى جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي شهدتها مدينة جنين، بعد اقتحام قوة كبيرة من الجيش اللمدينة، وأصيب خلال المواجهات 10 اخرين، نقلوا الى المشافي للعلاج، وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة.

وكان جنودا إسرائيليين قد شرعوا بهدم منزل الأسير أحمد القنبع، الذي اتهم بقتل مستوطن قبل نحو عامين، وأمس الأربعاء قضى شاب فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في مدينة الخليل، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد اخترقت رصاصة إسرائيلية قلب الفتى محمد الحداد (17 عاما) أثناء مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، وأظهرت لقطات فيديو شبانا وهم يحملون الحداد بعد إصابته، ويركضون به نحو سيارة نقلته إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
 

وتشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعا في حدة المواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطة السلام الأميركية الجديدة، التي رفضها الفلسطينيون، وكانت الضفة الغربية قد شهدت الجمعة الماضية مواجهات واسعة النطاق، بعدما خرج آلاف الفلسطينيين تنديدا بخطة ترامب، وأصيب في هذه المواجهات العشرات.
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مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين بالضفة مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين بالضفة



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