أوكرانيا تؤكد مقتل 28 جنديا روسيا وتدمير موقع مراقبة ومستودعين للذخيرة في جنوب البلاد

أعلنت قيادة العمليات الجنبية بالجيش الأوكراني، صباح اليوم /الجمعة/، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 28 جنديا روسيا وتدمير مدفعين روسيين من طراز هاوتزر ذاتي الدفع ونقطة مراقبة ومستودعين للذخيرة في الاتجاه الجنوبي.

وذكرت القيادة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن "الوضع في اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارًا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".