الشرطة الإسرائيلية تُعلن أن المتهم بتنفيذ عملية القدس سلم نفسه

أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه تم اعتقال المتهم بتنفيذ عملية القدس، التي أسفرت عن إصابة 10 مستوطنين وتمت الإشارة إلى أنه "في أعقاب المطاردة المستمرة التي شارك فيها العديد من قوات الشرطة وحرس الحدود وجهاز الأمن العام، قام المشتبه بتنفيذ الهجوم في البلدة القديمة بالقدس بتسليم نفسه ومعه السلاح المستخدم وفق الاشتباه في تنفيذ عملية إطلاق النار" وكانت الشرطة الإسرائيلية قد تلقت بتمام الساعة الـ1:30 صباحا، بلاغا حول إطلاق نار على حافلة تابعة لشركة إيغد في شارع معالي هشالوم في البلدة القديمة بالقدس.