أنقرة تؤكد قرارات الجامعة العربية مرفوضة وحماية سيادة الدول العربية من أهم أولوياتنا

استنكرت الخارجية التركية القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عقده الأربعاء الماضي وزراء خارجية جامعة الدول العربية، مشددة على أنها "مرفوضة جملة وإجمالا ولا تستند إلى أي دليل" وذكرت الوزارة: "حماية سيادة ووحدة أراضي الدول العربية بين أهم أولويات بلادنا بشأن المنطقة".