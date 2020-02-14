نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر في الخارجية الروسية أنه يجري التخطيط لعقد لقاء بين الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الأحد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدولي.