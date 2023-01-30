مقتل سبعة مقاتلين موالين لإيران ليل الأحد الاثنين في غارة في شرق سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبعة أشخاص موالين لإيران قتلوا ليل الأحد الاثنين في غارة في شرق سوريا. وأوضح المرصد أن الغارة نفذتها طائرات لم تعرف هويتها، واستهدفت قافلة من الشاحنات كانت محملة بأسلحة إيرانية. وبحسب المرصد فإن الأشخاص السبعة هم من السائقين أو من المرافقين، لا يحملون الجنسية السورية، وقد استهدفوا في منطقة البوكمال الحدودية للعراق.