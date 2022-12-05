وزارة الدفاع الروسية تحصل على ذخائر جديدة لمسدساتها الحديثة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن وزارة الدفاع حصلت على أنواع جديدة من ذخائر مسدسات 6P72 الحديثة. وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن معهد البحوث المركزي للهندسة الدقيقة في روسيا سلّم وزارة الدفاع الروسية أول دفعة من الذخيرة الجديدة المخصصة لمسدسات 6P72، وتتضمن طلقات من عيار 9 ملم مجهزة بمقذوفات عالية الاختراق من نوع 7N42، وطلقات 9 ملم ذات مقذوفات عالية الفعالية من نوع 7U4.