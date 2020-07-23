حادث مروع على الطريق الصحراوي يخطف أرواح 3 مواطنين في الأردن

توفي 3 أشخاص وأصيب اثنين آخرين اثر حادث تصادم بين شاحنة وسيارة على مثلث السلطاني التابع لمحافظة الكرك الطريق الصحراوي - وفق مصدر في الدفاع المدني- وقال المصدر أنه تم نقل الاصابات إلى مستشفى الكرك الحكومي، مشيرا ان الحالة الصحية للمصابين الاثنين بالغة.