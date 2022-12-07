إصابة 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة نابلس

أصيب فلسطيني بالرصاص الحي وآخران بشظايا صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة نابلس ومحاصرة البلدة القديمة فيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي بشكل سطحي بالرأس والظهر ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أصيب آخران بشظايا وتم تقديم الإسعاف لهما ميدانيا.