كوريا الجنوبية تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 12121 حالة. ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 277 حالة.