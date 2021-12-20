القوات الإسرائيلية تأخذ قياسات 4 منازل تمهيدا لهدمها على خلفية عملية نابلس

القوات الإسرائيلية داهمت بعد منتصف الليلة الماضية، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وشرعت بأخذ قياسات 4 منازل تمهيدا لهدمها ونقلت الوكالة عن مراسلها أن الجنود الإسرائيليين اقتحموا منزل المواطن أحمد محمد ياسين جرادات والد الأسيرين غيث وعمر والذي تتهمهما إسرائيل بتنفيذ عملية "حومش" والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين، ومنزل خالهما الأسير محمد يوسف جرادات، ومنزل الأسير إبراهيم موسى طحاينة، والأسير محمود غالب جرادات، وأخذوا مقاسات المنازل وسلموا أصحابها قرارا بالإخلاء تمهيدا لهدمهما، وسط اشتباكات وقعت في المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن المنازل المهددة بالهدم تأوي أكثر من 30 مواطنا وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت أثناء اقتحامها السيلة الحارثية لإطلاق نار كثيف، فيما جرت مواجهات رشق خلالها عشرات الشبان الجنود بالحجارة، بينما رد الجنود بإطلاق الرصاص والغاز المدمع ما أسفر عن إصابة شاب بشظايا الرصاص وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت الشقيقين غيث وعمر وخالهما محمد، إضافة إلى 3 آخرين من البلدة فجر أمس الأحد.