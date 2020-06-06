الهند تسجل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أعلى عدد للإصابات على أساس يومي

أعلنت السلطات الهندية اليوم السبت عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.