 كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ وسط توتر بشأن الطائرات المسيرة

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه مياهها الشرقية، في أحدث استعراض لأسلحتها، وذلك بعد يوم من إطلاق كوريا الجنوبية المنافسة لصاروخ يعمل بالوقود الصلب في إطار جهودها لبناء قدرات على الاستطلاع الفضائي بهدف تحسين مراقبتها للشمال.

تصاعد التوتر بين الكوريتين في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما اتهمت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بتسيير 5 طائرات مسيرة عبر الحدود للمرة الأولى منذ 5 سنوات وردت بإرسال طائرات مسيرة نحو الشمال.