انفجار قوي وسط العاصمة الأفغانية كابول

وقع انفجار قوي صباح اليوم وسط العاصمة الأفغانية كابول، من غير أن يُعرف في الوقت الحاضر إن كان أدى لوقوع ضحايا.

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغاني نصرت رحيمي في رسالة إلى وسائل الإعلام أن الانفجار وقع الساعة 8,55 (4,25 ت غ) في حي بولي محمود خان, مبيناً سنعطي المزيد من التفاصيل لاحقًا.