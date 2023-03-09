ميليشيات الحوثي تداهم بلدة صغيرة غرب ليبيا سرقة وانتهاكات

تعرضت مزرعة رئيس نادي الحمراء الاجتماعي في القريات جمعة الغناي، للتخريب على يد عناصر الميليشيا الذين حطّموا أبواب الاستراحة، وقاموا "بنهب مضخات المياه والمعدات الزراعية" في ظل غيابه عن المكان.

لم تسلم المنازل من تلك "الهجمة غير المبررة"، كما يروي الغناي، حيث اقتحمت هذه المجموعات عددا كبيرا من البيوت "وانتهكت الحرمات"، بالإضافة إلى سرقة المشغولات الذهبية للسيدات، ومصادرة الكثير من السيارات المرخصة، وغير المبلّغ عنها في أي قضية، وذلك وسط صمت من الجهات المعنية في طرابلس.

ميليشيا 444، ضمن مجموعات مسلحة تتحكم في مدن غرب ليبيا منذ سنوات، وتتولى مهام أمنية بعد سيطرتها على المؤسسات الأمنية هناك، وسط اتهامات من أهالي لها باستغلال ذلك في تحقيق مصالح خاص بها في إطار صراع النفوذ بينها حول الثروة والسلطة.