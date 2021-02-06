نتنياهو يعد بمنح منصب وزاري لمرشح عربي في حال فوز حزبه في الانتخابات القادمة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أنّه سيمنح منصبًا وزاريًا لمرشّح عربي إسرائيلي مدرج على قوائم الليكود الانتخابيّة في حال فوز حزبه بانتخابات آذار/مارس القادم وقال نتنياهو في فيديو نشره على فيسبوك وتويتر: "أنا فخور بأنّ نائل الزعبي، المربي المحترم الذي كرس سنين من حياته لتقدم المجتمع العربي، انضمّ إلى قائمة حزب الليكود" اليميني، مشيرًا إلى أنّها "المرّة الأولى التي ينضمّ فيها مواطن إسرائيلي مسلم للّيكود" وأضاف: "سأقوم بتعيين نائل الزعبي وزيرًا لتطوير المجتمع العربي بحكومتي. فعلنا الكثير، ولكن لدينا الكثير لنفعله، وسنفعل ذلك معا".