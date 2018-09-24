اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني الخميس المقبل لدعم وتأييد الرئيس محمود عباس".
GMT 08:39 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال تغلق باب المغاربة بعد اقتحام ٩٠ مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ صباح الاثنين
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GMT 07:47 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرإضراب شامل يعم كافة مؤسسات الأونروا في قطاع غزة
GMT 18:47 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرالرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية الإمارات بمقر إقامته فى نيويورك
GMT 12:25 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرالقوات الإسرائيلية تعتقل ستة فلسطينيين في محافظة الخليل
عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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