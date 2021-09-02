بايدن يقر حالة الطوارئ في ولاية نيوجيرسي الأميركية بسبب الفيضانات

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك وأمر بتقديم مساعدات اتحادية للتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار آيدا. وقال البيت الأبيض في بيان "قرار الرئيس يخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الأمن الداخلي لتنسيق جميع الجهود الرامية للتخفيف من حدة الكارثة". ولقي 44 شخصا على الأقل حتفهم في أربع ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة منها نيوجيرسي جراء الفيضانات الجارفة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بفعل الإعصار آيدا.