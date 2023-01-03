قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلى تقتحم مدينة جنين ومخيمها

اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرئيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها. وقالت مصادر أمنية إن وحدات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت الى المدينة ومخيمها، وتبعها اقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال.