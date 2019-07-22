وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

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العرب اليوم - وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو
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وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية



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