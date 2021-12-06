الحكم بالسجن أربع سنوات على زعيمة ميانمار المخلوعة

أكد مصدر مطلع أن محكمة في ميانمار قضت اليوم الاثنين بسجن زعيمة البلاد المخلوعة أونغ سان سو تشي أربع سنوات في اتهامات بالتحريض وانتهاكات لقانون الكوارث الطبيعية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المحكمة قضت أيضا بنفس العقوبة على الرئيس المخلوع وين مينت وذلك في أول أحكام تصدر بحق الزعيمين السابقين اللذين قدما للمحاكمة بعد استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب الأول من فبراير.



والأسبوع الماضي، وجه المجلس العسكري في ميانمار تهم الفساد إلى أونغ سان سو تشي.وأنهى انقلاب 1 فبراير مرحلة تعتبر ديمقراطية في البلاد استمرت 10 سنوات، وشن العسكريون حملة ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 شخص واعتقل 8400، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".