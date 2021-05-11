أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدرسة بمدينة قازان الروسية

قتل 11 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين بجراح في حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم الثلاثاء في إحدى مدارس مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.وقالت مصادر في هيئة الطوارئ المحلية إن مجهولين أطلقا النار في المدرسة وترافق الهجوم مع انفجار.

وأضافت المصادر، أن أحد المهاجمين شاب من غير طلاب المدرسة وتم القبض عليه.ولم يتم تحديد هوية مطلق النار الثاني، حيث أنه لا يزال داخل المبنى ومن المحتمل أنه يحتجز حوالي 6 أو 7 رهائن، حسب وسائل إعلام.وقالت السلطات الصحية المحلية إنه 12 طفلا وشخصا بالغا نقلوا إلى المستشفى بعد حادث إطلاق النار في المدرسة.

وبدأت السلطات بإخلاء مبنى المدرسة فور وقوع الحادث.وحسب شاهد عيان، فقد قفز عدد من الطلاب من نافذة المدرسة بعد سماع دوي إطلاق النار.ووصل أكثر من 20 عربة إسعاف إلى موقع الحادث.